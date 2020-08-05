İçişleri Bakanlığı: "Kapsamlı denetimlere bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili... İçişleri Bakanlığı: "Kapsamlı denetimlere bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, genel ve özel kolluk birimleri katılacak.

İçişleri Bakanlığı: "Kapsamlı denetimlere bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, genel ve özel kolluk birimleri katılacak." - ANKARA Kaynak: İHA