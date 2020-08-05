İçişleri Bakanlığı: "Kapsamlı denetimlere bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili...
İçişleri Bakanlığı: "Kapsamlı denetimlere bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, genel ve özel kolluk birimleri katılacak.
05.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:35
İçişleri Bakanlığı: "Kapsamlı denetimlere bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, genel ve özel kolluk birimleri katılacak." - ANKARA
Kaynak: İHA