01.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:52

İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için 2020 yılının ilk gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayınladı. 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilen genelgede, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yükümlülüğü bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda görev alan kamu görevlilerinin sorumluluklarını gecikmeksizin yerine getirmeleri ve bu konuda topyekün mücadele edilmesi gerekliliğinin önemine vurgu yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA