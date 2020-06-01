İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 35 oranında düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 35 oranında düştü

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yılın ilk 5 aylık döneminde kadın cinayetlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında düşüş sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 35 oranında düştü
01.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:52

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yılın ilk 5 aylık döneminde kadın cinayetlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında düşüş sağlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'nin kanayan yarası olan aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının engellenmesine yönelik alınan tedbirler, yapılan bilgilendirme faaliyetleri ve yürütülen eğitimler etkisini göstermeye başladı. 2020 yılının 5 aylık döneminde 6284 sayılı kanun kapsamında meydana gelen olaylar incelendiğinde, kadın cinayetlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında düşüş sağlandı. Geçen yılın ilk 5 aylık döneminde 140 kadın hayatını kaybederken, bu yılın aynı döneminde 91 kadın yaşamını yitirdi.

ŞİDDET OLAYLARI AZALDITüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında dünya genelinde bir artış olduğu gözlemlendi. Ancak bu artış Türkiye'de yaşanmadı. Bu yılın 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 45 bin 798 kadına şiddet olayı yaşanırken, 11 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında 42 bin 693 kadına şiddet olayı yaşandı. ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI YÜZDE 59 ARTTIŞiddet mağduru kadınların daha etkin korunması için 6284 sayılı kanuna istinaden kolluk tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında; şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı verilebiliyor. Bu kapsamda 2019'un 5 ayında şiddet uygulayanlara yönelik 161 bin 30 önleyici tedbir kararı verilirken, bu yılın aynı döneminde bu karar yüzde 59 artarak 256 bin 460 oldu. Yine şiddet mağdurlarına yönelik 2019 yılının 5 ayında 19 bin 562 koruyucu tedbir kararı verilirken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 70'lik artışla 33 bin 351 tedbir kararı verildi.KOLLUK PERSONELİNE UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDİYOR2019 yılı Kasım ayı ile 2020 yılı Mayıs ayını kapsayan dönemde Polis Merkezi Amirliklerinde ve Jandarma Karakollarında görev yapan 111 bin 773 kolluk personeline 'aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele' konusunda eğitim verildi. Söz konusu eğitimlerin, Covid-19 sebebiyle uzaktan eğitim modeliyle devam ettiği belirtildi. 2020 yılı sonuna kadar 150 bin kolluk personeline daha eğitim verilmesi planlanıyor. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, 6284 sayılı kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin il, ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde kuruluşu bulunan 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği', ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı. Bu kapsamda büro amirliği sayısı 81'den 1005'e çıkartıldı. KADES'İ 453 BİN 12 KİŞİ İNDİRDİ

Öte yandan, 24 Mart 2018 tarihinde hizmete giren 'Kadın Acil Destek' (KADES) uygulamasını bugüne kadar 453 bin 12 kişi indirdi. 30 bin 601 kadın, acil durumlarda uygulamayı kullanarak ihbarda bulundu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Eğitimden mahrum kalan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak Haber
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Bülent Kuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Serdar Ortaç Yeliz Yeşilmen
Spor Ozan Kabak Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Şehit Çocuk Haziran Cep Telefonu
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 35 oranında düştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 15:55:56. #1.14#
title