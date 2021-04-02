Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "İkna yoluyla 1 örgüt mensubu daha teslim oldu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "İkna yoluyla 1 örgüt mensubu daha teslim oldu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: 'İkna yoluyla 1 örgüt mensubu daha teslim oldu'

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 1 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 1 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 40'a yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Özlem Zengin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cenk Tosun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "İkna yoluyla 1 örgüt mensubu daha teslim oldu" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 11:46:45. #1.14#
title