İçişleri Bakanlığı: "Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları...
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İçişleri Bakanlığı: "Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları...

İçişleri Bakanlığı: "Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları neticesinde terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı:
19.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:28

İçişleri Bakanlığı: "Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları neticesinde terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157'ye yükseldi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA

Kaynak: İHA

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