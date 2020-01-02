İçişleri Bakanlığı: "İsviçre uyruklu 3 YTS ülkelerine sınır dışı edildi"
İçişleri Bakanlığı, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.
02.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:34
İçişleri Bakanlığı, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, bugün İsviçre uyruklu 3 YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA