İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek...
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İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek...

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve Fatih Sultan Mehmet'in türbesine saygısızlık yaptığı" iddialarıyla ilgili soruşturma izni vermedi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve Fatih Sultan Mehmet'in türbesine saygısızlık yaptığı" iddialarıyla ilgili soruşturma izni vermedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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