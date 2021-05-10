İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek...

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve Fatih Sultan Mehmet'in türbesine saygısızlık yaptığı" iddialarıyla ilgili soruşturma izni vermedi.