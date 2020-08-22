İçişleri Bakanlığı: 'İSDEM' ülke genelinde devreye alındı
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İçişleri Bakanlığı: 'İSDEM' ülke genelinde devreye alındı

İçişleri Bakanlığı: 'İSDEM' ülke genelinde devreye alındıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dün ülke genelinde devreye alınan İl Sağlık Denetim Merkezi (İSDEM) uygulamasına bir günde 1159 ihbarın ulaştığı, yazılım üzerinden gerçekleştirilen denetim sayısının da 5 bin 243...

İçişleri Bakanlığı: 'İSDEM' ülke genelinde devreye alındı
22.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:21

İçişleri Bakanlığı: 'İSDEM' ülke genelinde devreye alındı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dün ülke genelinde devreye alınan İl Sağlık Denetim Merkezi (İSDEM) uygulamasına bir günde 1159 ihbarın ulaştığı, yazılım üzerinden gerçekleştirilen denetim sayısının da 5 bin 243 olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 20 Ağustos'ta valiliklere gönderilen genelge ile salgınla mücadele açısından yeni bir dönem başlatıldı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında sağlanan veri entegrasyonları ile gerek denetim faaliyetleri yürüten ekiplere anlık ve güncel veri aktarılırken gerekse denetim faaliyetlerinin ilçe, il ve ülke genelinde anlık planlama, yönlendirme ve takibi yapılabilmesine imkan sağlandı. 

Bakanlık tarafından daha önce Kırıkkale'de pilot uygulama olarak devreye alınan İSDEM uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılarak dün itibarıyla tüm il/ilçe salgın denetim merkezlerinin kurulumu sağlandı.7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE FAALİYET YÜRÜTÜLECEKÜlke genelinde dün devreye alınan İSDEM üzerinden şu ana kadar 17 bin 993 denetim ekibi ve bu ekiplerde görevli olan 65 bin 184 kişinin yetkilendirilmesi valilik ve kaymakamlıklarca yapıldı. Denetim planlamasını ve koordinasyonunu sağlamak, ekiplerin sevk ve idare işlerini yürütmek, gelen ihbar ve şikayetleri denetim ekipleri aracılığıyla sonuçlandırmakla görevli il/ilçe salgın denetim merkezleri 7/24 esasına göre faaliyet gösterecek. Bu amaçla gerekli görevlendirme ile yetkilendirme işlemleri valilik ve kaymakamlarca tamamlandı. ETKİN İHBAR VE ŞİKAYET MEKANİZMASI OLUŞTURULDUVatandaşlar, karşılaştıkları Kovid-19 tedbirlerine aykırı durum veya davranışları, HES uygulaması üzerinden bildirerek, 112, 155,156 çağrı numaralarını arayarak veya valilik/kaymakamlıkça belirlenen ihbar hatlarını kullanarak il/ilçe salgın denetim merkezlerine anında iletebilecek. Ayrıca HES uygulamasından fotoğraf veya video çekerek de yapılabilecek ihbar ve şikayetlerin İSDEM uygulaması aracılığıyla il/ilçe salgın denetim merkezlerine iletilebilmesi için Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasındaki gerekli entegrasyon çalışmaları tamamlandı. İl/ilçe salgın denetim merkezleri, 112, 155, 156 veya HES uygulaması üzerinden kendisine ulaşan ihbar ve şikayetleri konusuna göre ilgili iş yeri denetim ekibi veya mahalle denetim ekibine ulaştıracak. Bu ekipler, ihbar/şikayete konu olayla ilgili yerinde incelemelerde buluncak, aykırılık tespit edilmesi durumunda gerekli idari/adli iş ve işlemler başlatılacak. İSDEM'E 1 GÜNDE BİN 159  İHBAR GELDİ

Ülke genelinde dün hayata geçirilen İSDEM uygulamasına bir günde 159 ihbar/şikayet ulaştı. Yine son bir gün içerisinde İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerince İSDEM yazılımı üzerinden gerçekleştirilen denetim sayısı da 5 bin 243  oldu.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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