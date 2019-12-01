İçişleri Bakanlığı: İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
01.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:52
İçişleri Bakanlığı, İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Bu kapsamda İrlanda uyruklu bir YTS'nin bugün sınır dışı edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA