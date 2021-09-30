Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen İlkbahar Yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen İlkbahar Yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen İlkbahar Yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, İlkbahar yaz döneminde gerçekleştirilen 10 bin 850 operasyonda 39'u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, İlkbahar yaz döneminde gerçekleştirilen 10 bin 850 operasyonda 39'u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, İlkbahar yaz döneminde gerçekleştirilen 10 bin 850 operasyonda 39'u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 402 sığınak, mağara ve yeraltı deposunun ise imha edildiğini açıkladı. Söz konusu operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin 4'ünün kırmızı, 1'inin mavi, 2'sinin yeşil, 10'unun turuncu, 17'sinin gri ve 5'inin renk kategorisinde yer almayan 39 sözde üst düzey terörist olduğu belirtildi. Operasyonlarda ayrıca, 242 Mayın/EYP, 271 silah, 258 el bombası, 632 tüp ve 13 ton gıda ve yaşam malzemesinin de ele geçirildiği aktarıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlkbahar yaz döneminde gerçekleştirilen 10 bin 850 operasyonda 39'u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi, 402 sığınak, mağara ve yeraltı deposu imha edildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen EREN operasyonlarında; 15 Nisan 2021 tarihinde başlatılan, ilkbahar-yaz dönemi ayağı başarıyla tamamlandı. İlkbahar yaz döneminde; 9 bin 630 terör operasyonu planlanmasına rağmen 10 bin 850 operasyon icra edilerek yüzde 113 gerçekleştirme oranı sağlandı. Operasyonlarda; 4'ü kırmızı, 1'i mavi, 2'si yeşil, 10'u turuncu, 17'si gri, 5'i renk kategorisinde yer almayan 39 sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi. 402 sığınak, mağara ve yeraltı deposunda, 242 Mayın/EYP, 271 silah, 258 el bombası, 632 tüp ve 13 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Önümüzdeki dönemde de terörle mücadele harekatına inançlı, inatçı ve kararlı bir ruhla devam edilecek" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen İlkbahar Yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen İlkbahar Yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen İlkbahar Yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen İlkbahar Yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen İlkbahar Yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen İlkbahar Yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen İlkbahar Yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen İlkbahar Yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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