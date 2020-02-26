İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu

26.02.2020 20:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:08

İçişleri Bakanlığı, bir teröristin ikna yoluyla Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, "Rojda Delila" kod adlı terörist Mukaddes Çiftçi, Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 48'e yükseldi.

Kaynak: AA