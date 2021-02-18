"İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu"

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.