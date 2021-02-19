İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
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İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu

19.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:32
İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan terörist, Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin, 2017 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Böylece 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 28'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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