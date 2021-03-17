İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha teslim oldu"
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İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha teslim oldu"

17.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:52
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütünden kaçarak Türkiye'ye teslim olanların sayısının da 35'e ulaştığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014-2019 yılları arasında örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 35'e ulaştı" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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