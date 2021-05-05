İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışmaları sonucu 4 terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu"

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'daki çözülmenin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 arasında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 67'ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan