İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 4 örgüt mensubu teslim oldu (2)- Yeniden

NOT: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan düzeltme ile Evlat Nöbeti'ndeki 31'inci buluşma ifadesi 32'nci buluşma olarak belirtilerek, haber yeniden geçildi.

NOT: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan düzeltme ile Evlat Nöbeti'ndeki 31'inci buluşma ifadesi 32'nci buluşma olarak belirtilerek, haber yeniden geçildi.

ANKARA, - İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 4 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesi, 'Evlat Nöbeti'ndeki aileler arasında yer aldığı belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesi, 'Evlat Nöbeti'ndeki aileler arasında yer aldığı belirlendi. Teslim olan örgüt mensuplarının, 2013 ve 2015 yılları arasında örgüte katıldığı, son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 136'ya yükselirken, Evlat Nöbeti'nde 32'inci buluşma gerçekleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı