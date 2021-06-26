İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 3 PKK'lı teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 3 PKK'lı teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 3 PKK'lı teslim oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 3 PKK'lının daha bugün teslim olduğunu, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 89'a yükseldiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 3 PKK'lının daha bugün teslim olduğunu, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 89'a yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 89'a yükseldiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü
Son dakika haber: Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı (2)
Son dakika haber: Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı (2)
PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu
PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mert Müldür Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 3 PKK'lı teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 18:11:08. #1.14#

title