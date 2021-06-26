İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 3 PKK'lı teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 3 PKK'lının daha bugün teslim olduğunu, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 89'a yükseldiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 3 PKK'lının daha bugün teslim olduğunu, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 89'a yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 89'a yükseldiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı