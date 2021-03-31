İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 3 teröristin teslim olduğunu açıkladı
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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 3 teröristin teslim olduğunu açıkladı

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 3 teröristin teslim olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1991 ve 2020 arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylece ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 39'a yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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