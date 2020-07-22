İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışmaları sonucu 2 terörist Şanlıurfa'da teslim oldu"
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İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışmaları sonucu 2 terörist Şanlıurfa'da teslim oldu"

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 2 teröristin Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu, ocak ayından bu yana teslim olanların sayısının 112'ye yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı:
22.07.2020 09:09 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:37

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 2 teröristin Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu, ocak ayından bu yana teslim olanların sayısının 112'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma unsurlarının, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, örgüte 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı tespit edilen 2 terörist Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle, 2020 ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 112'ye yükseldi.

Kaynak: AA

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