İçişleri Bakanlığı iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

10.09.2019 14:05
İçişleri Bakanlığı iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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