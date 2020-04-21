İçişleri Bakanlığı: "İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği...
İçişleri Bakanlığı: "İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.
21.04.2020 23:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:53
İçişleri Bakanlığı: "İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak." - ANKARA
Kaynak: İHA