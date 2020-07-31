İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde...
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
31.07.2020 12:16 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:56
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İHA