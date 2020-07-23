İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında, İl...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
23.07.2020 08:13 | Son Güncelleme: 23.07.2020 08:17
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA