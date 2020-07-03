İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 haziran ayında kırsal alanda 4'ü... İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 haziran ayında kırsal alanda 4'ü büyük, 20'si orta çaplı olmak üzere toplam 11.289 kırsal operasyon, şehirlerde 518 operasyon yapıldı.

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 haziran ayında kırsal alanda 4'ü büyük, 20'si orta çaplı olmak üzere toplam 11.289 kırsal operasyon, şehirlerde 518 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda içişleri bakanlığı terör aranlar listesinde; turuncu kategoride aranan 6, gri kategoride aranan 3, teröristin de aralarında bulunduğu toplam 128 terörist etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA