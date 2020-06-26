İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
26.06.2020 22:58 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:21
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA