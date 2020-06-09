İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Silvan kırsalında, İl...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Silvan kırsalında, İl...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Silvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:
09.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:20

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Silvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. - ANKARA

Kaynak: İHA

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