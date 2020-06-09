İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Silvan kırsalında, İl...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Silvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
09.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:20
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Silvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. - ANKARA
Kaynak: İHA