İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Silopi kırsalında İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Silopi kırsalında İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Silopi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:
09.06.2020 08:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:01

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Silopi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece Şırnak ve Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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