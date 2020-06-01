İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde,...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.
01.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:17
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu 'Kava' kod adlı Muhammed olduğu tespit edildi." - ANKARA
Kaynak: İHA