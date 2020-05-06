İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı:
06.05.2020 08:49 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:49

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir.

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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