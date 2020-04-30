İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars- Kağızman ilçesi kırsalında İl...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars- Kağızman ilçesi kırsalında İl...

İçişleri Bakanlığı:
30.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:11

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars- Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars- Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 2 adet tabanca ele geçirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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