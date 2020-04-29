İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars- Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde,...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars- Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
29.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:25
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars- Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA