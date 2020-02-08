İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, Terör Arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, Terör Arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran silahıyla birlikte bugün etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA