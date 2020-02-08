İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, Terör Arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu...

08.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:52
İçişleri Bakanlığı:

: "İç güvenlik operasyonları kapsamında kırsalında İl koordinesinde İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, Terör Arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran silahıyla birlikte bugün etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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