İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin;

17.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:07
İçişleri Bakanlığı:

: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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