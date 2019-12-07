İçişleri Bakanlığı İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma...
İçişleri Bakanlığı İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
07.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:15
İçişleri Bakanlığı İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında bölgede operasyonların sürdüğü vurgulandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
HABER YORUMLARI