İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir.
06.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:55
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA
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