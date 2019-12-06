İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir.

06.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:55
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında ilçesi kırsalında İl Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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