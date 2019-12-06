İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı-Tutak ilçesi kırsalında, İl...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı-Tutak ilçesi kırsalında, İl...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı-Tutak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

06.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:21
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı-Tutak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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