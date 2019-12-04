İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde, İl...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde, İl...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

04.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:34
İçişleri Bakanlığı:

: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 'ın bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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