İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde, İl...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
04.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:34
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA
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