İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
07.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:36
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA