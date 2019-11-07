İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

07.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:36
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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