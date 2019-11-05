İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir.

05.11.2019 20:36 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:41
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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