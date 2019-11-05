İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir.
05.11.2019 20:36 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:41
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA