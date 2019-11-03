İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığı...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığı...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

03.11.2019 16:22
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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