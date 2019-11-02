İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

02.11.2019 21:27
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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