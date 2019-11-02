İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA