İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

17.10.2019 08:08
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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