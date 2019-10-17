İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında İl Jandarma...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
17.10.2019 08:08
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA