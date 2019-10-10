İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
10.10.2019 06:53
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA