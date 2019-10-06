İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
06.10.2019 18:01
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA