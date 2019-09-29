İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir.
29.09.2019 13:05
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA