İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir.

29.09.2019 13:05
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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