İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

28.09.2019 00:11
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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