İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
28.09.2019 00:11
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA