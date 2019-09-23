İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
23.09.2019 08:10
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA