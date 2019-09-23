İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

23.09.2019 08:10
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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