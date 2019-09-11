İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş merkez Şenyayla kırsalında, İl...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş merkez Şenyayla kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
11.09.2019 18:08
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş merkez Şenyayla kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA