İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş merkez Şenyayla kırsalında, İl...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş merkez Şenyayla kırsalında, İl...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş merkez Şenyayla kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

11.09.2019 18:08
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş merkez Şenyayla kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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