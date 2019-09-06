İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Hani ilçesi kırsalında İl...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Şehit J.Uzm.Cvş. Uğur Sağlam-65 Operasyonu'nda 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
06.09.2019 11:18
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Şehit J.Uzm.Cvş. Uğur Sağlam-65 Operasyonu'nda 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA