İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında, İl Jandarma...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
28.08.2019 22:51
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA